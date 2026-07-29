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PALLADIUM del 28/07/2026

Finanza
PALLADIUM del 28/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio

Chiusura in profondo rosso per il metallo prezioso, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa dell'1,77%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del palladio. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.308. Primo supporto visto a 1.243. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1.212.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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