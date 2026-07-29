PALLADIUM del 28/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
Chiusura in profondo rosso per il metallo prezioso, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa dell'1,77%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del palladio. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.308. Primo supporto visto a 1.243. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1.212.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)