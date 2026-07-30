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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 29/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 29/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio

Contenuto ribasso per il cambio Euro / CAD, che archivia la sessione in flessione dello 0,21%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 0,6229, con il supporto più immediato individuato in area 0,6202. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 0,6193.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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