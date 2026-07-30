Milano 11:39
51.502 +0,11%
Nasdaq 29-lug
27.192 0,00%
Dow Jones 29-lug
51.594 -2,19%
Londra 11:39
10.964 +0,51%
Francoforte 11:39
25.498 +0,15%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 29/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 29/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CHF, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,17%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,9356, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,9308. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,9404.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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