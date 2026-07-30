Milano 11:40
51.493 +0,10%
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Dow Jones 29-lug
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Londra 11:40
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Francoforte 11:40
25.492 +0,12%

Analisi Tecnica: indice DAX del 29/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 29/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio

Appiattita la performance del principale indice di Francoforte, che porta a casa un trascurabile -0,01%.

Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.695,3, mentre il primo supporto è stimato a 24.994,4. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26.396,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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