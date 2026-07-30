Analisi Tecnica: indice DAX del 29/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio
Appiattita la performance del principale indice di Francoforte, che porta a casa un trascurabile -0,01%.
Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.695,3, mentre il primo supporto è stimato a 24.994,4. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26.396,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)