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Analisi Tecnica: USD/CAD del 29/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 29/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio

Il Cross USD contro "Loonie" ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 1,4045.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,4019. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,4098. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,3992.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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