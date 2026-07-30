In evidenza SanDisk sul listino di New York
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società americana produttrice di hardware, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 20,02%.
L'andamento di SanDisk nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il colosso californiano produttore di memorie flash, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1.155,1 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1.252,5 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1.090,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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