Londra: brillante l'andamento di Antofagasta

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia mineraria , con una variazione percentuale del 3,52%.



La tendenza ad una settimana di Antofagasta è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l' azienda sudamericana estrattrice di rame , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 35,83 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 37,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 34,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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