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Lumentum Holdings, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori
Lumentum Holdings, prevale lo scenario rialzista a New York
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 13,60%.

L'andamento di Lumentum Holdings nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 657,5 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 703,4. Il peggioramento di Lumentum Holdings è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 630,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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