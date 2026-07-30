Parigi: in calo Kering

(Teleborsa) - Pressione sulla multinazionale del lusso , che tratta con una perdita del 2,49%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Kering mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,88%, rispetto a +0,23% dell' indice di Parigi ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 290,6 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 282. L'equilibrata forza rialzista del colosso del lusso è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 299,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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