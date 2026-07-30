Si muove in ribasso Salesforce a New York

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , che passa di mano in perdita del 5,36%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Salesforce rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo di Salesforce mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 181,3 USD. Rischio di discesa fino a 176,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 186,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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