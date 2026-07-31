Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 30/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
Balza in avanti il Dow Jones 30, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,19%.
Lo status tecnico di breve periodo del Dow Jones 30 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 52.772,2. Rischio di eventuale correzione fino al target 51.619. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 53.925,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)