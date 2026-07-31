Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 30/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
Seduta rialzista quella per il derivato italiano, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 52.270.
Lo scenario di medio periodo del Future sul FTSE MIB ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 52.540. Supporto a 51.725. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 53.355.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)