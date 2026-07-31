Milano 9:55
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Dow Jones 30-lug
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Londra 9:55
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Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 30/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 30/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio

Grande giornata per il Nasdaq Composite, che mette a segno un rialzo del 2,78%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 24.669,4. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 25.348,6. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 26.027,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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