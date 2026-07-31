Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 30/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio

Grande giornata per il Nasdaq Composite, che mette a segno un rialzo del 2,78%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 24.669,4. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 25.348,6. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 26.027,8.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)