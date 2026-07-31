Francoforte: andamento sostenuto per Auto1
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Auto1, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,32%.
L'andamento di Auto1 nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Auto1 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 22,73 Euro con area di resistenza individuata a quota 23,15. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 22,53.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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