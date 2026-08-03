Analisi Tecnica: USD/YEN del 2/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 agosto
Giornata fiacca per il cross americano contro Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,08%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 155,567. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 161,454. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 153,604.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)