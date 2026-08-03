Francoforte: balza in avanti Nemetschek
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Nemetschek, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,06%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Nemetschek mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,68%, rispetto a +1,38% del MDAX).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Nemetschek. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 60,68 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 58,73. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 57,64.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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