Francoforte: balza in avanti Nemetschek

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Nemetschek , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,06%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Nemetschek mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,68%, rispetto a +1,38% del MDAX ).





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Nemetschek . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 60,68 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 58,73. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 57,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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