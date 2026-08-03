Londra: in calo BP

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo petrolifero inglese , che passa di mano con un calo del 2,03%.



L'andamento di BP nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di breve periodo di BP mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 5,446 sterline. Rischio di discesa fino a 5,353 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 5,539.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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