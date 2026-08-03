New York: violenta contrazione per Western Digital

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società che si occupa di archiviazione dei dati , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,39% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Western Digital rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di medio periodo del leader nel settore dei dischi rigidi rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 522,1 USD, mentre i supporti sono stimati a 501,6. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 542,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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