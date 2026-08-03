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PALLADIUM del 2/08/2026

Finanza
PALLADIUM del 2/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 agosto

Giornata fiacca per il metallo prezioso, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a 0%.

Il quadro tecnico di breve periodo del palladio mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1.308,7. Rischio di discesa fino a 1.250,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1.366,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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