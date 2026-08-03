Perde Seagate Technology sul mercato di New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita l' azienda americana attiva nel settore storage , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,02% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Seagate Technology rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di medio periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 815 USD. Supporto a 781,9. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 848,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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