Perde Seagate Technology sul mercato di New York
(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda americana attiva nel settore storage, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,02% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Seagate Technology rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di medio periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 815 USD. Supporto a 781,9. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 848,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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