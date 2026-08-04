Milano 12:05
53.405 +1,01%
Nasdaq 3-ago
28.777 0,00%
Dow Jones 3-ago
53.178 +1,32%
Londra 12:05
10.882 +0,22%
Francoforte 12:06
26.108 +0,41%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 3/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 3/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto

Piccolo passo in avanti per il Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un misero +0,31%.

Lo status tecnico di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,8112. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,8154, mentre il primo supporto è stimato a 0,807.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```