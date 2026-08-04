Analisi Tecnica: indice DAX del 3/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto
Rialzo marcato per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione in utile dell'1,45% sui valori precedenti.
Allo stato attuale lo scenario di breve del DAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26.181,6. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25.640,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 26.722,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)