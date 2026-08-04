Milano 12:06
53.396 +0,99%
Nasdaq 3-ago
28.777 0,00%
Dow Jones 3-ago
53.178 +1,32%
Londra 12:06
10.883 +0,23%
Francoforte 12:07
26.108 +0,41%

Analisi Tecnica: indice DAX del 3/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 3/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto

Rialzo marcato per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione in utile dell'1,45% sui valori precedenti.

Allo stato attuale lo scenario di breve del DAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26.181,6. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25.640,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 26.722,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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