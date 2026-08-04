Bayer, risultato netto vira in positivo a 219 milioni nel secondo trimestre e taglia stima sul debito con accordo Apollo

(Teleborsa) - Bayer
ha archiviato il secondo trimestre 2026
con un fatturato consolidato di 10,87 miliardi di euro, in crescita del 2,2% a livello organico.
L'EBITDA ante voci straordinarie
è aumentato dell'1,9% a 2,14 miliardi
, superando le stime degli analisti.
L'EBIT si è attestato a 827 milioni
al netto di oneri straordinari netti pari a 172 milioni (981 milioni nel secondo trimestre 2025) principalmente legati a spese legali.
L'utile netto
è stato pari a 219 milioni
a fronte di una perdita di 199 milioni del periodo di confronto 2025. L'utile per azione core è diminuito del 16,7% a 0,95 euro.
Nei primi sei mesi del 2026
, il fatturato
è cresciuto del 3,3% organico a 24,28 miliardi
, l'EBITDA ante voci straordinarie è aumentato del 6,6% a 6,6 miliardi e l'utile per azione core è salito del 3,4% a 3,66 euro.
Bayer conferma tutte le sue previsioni 2026 a cambi costanti ad eccezione di quella sul debito finanziario netto, atteso ora tra i 29 e i 30 miliardi
rispetto alla stima precedente tra i 32 e i 33 miliardi a seguito della cessione di una quota di minoranza della sua divisione contraccettiva ad Apollo Global Management per 3 miliardi
.
Al momento, il titolo Bayer guadagna oltre il 4% a Francoforte
.