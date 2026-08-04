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Bayer, risultato netto vira in positivo a 219 milioni nel secondo trimestre e taglia stima sul debito con accordo Apollo

Finanza, Salute e benessere
Bayer, risultato netto vira in positivo a 219 milioni nel secondo trimestre e taglia stima sul debito con accordo Apollo
(Teleborsa) - Bayer ha archiviato il secondo trimestre 2026 con un fatturato consolidato di 10,87 miliardi di euro, in crescita del 2,2% a livello organico.

L'EBITDA ante voci straordinarie è aumentato dell'1,9% a 2,14 miliardi, superando le stime degli analisti.

L'EBIT si è attestato a 827 milioni al netto di oneri straordinari netti pari a 172 milioni (981 milioni nel secondo trimestre 2025) principalmente legati a spese legali.

L'utile netto è stato pari a 219 milioni a fronte di una perdita di 199 milioni del periodo di confronto 2025. L'utile per azione core è diminuito del 16,7% a 0,95 euro.

Nei primi sei mesi del 2026, il fatturato è cresciuto del 3,3% organico a 24,28 miliardi, l'EBITDA ante voci straordinarie è aumentato del 6,6% a 6,6 miliardi e l'utile per azione core è salito del 3,4% a 3,66 euro.

Bayer conferma tutte le sue previsioni 2026 a cambi costanti ad eccezione di quella sul debito finanziario netto, atteso ora tra i 29 e i 30 miliardi rispetto alla stima precedente tra i 32 e i 33 miliardi a seguito della cessione di una quota di minoranza della sua divisione contraccettiva ad Apollo Global Management per 3 miliardi.

Al momento, il titolo Bayer guadagna oltre il 4% a Francoforte.
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