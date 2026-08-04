Invito all'acquisto per F&C Investment Trust
(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto
Bene la società di investimento con sede nel Regno Unito, tra i componenti del FTSE 100, con un rialzo dell'1,15%.
Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 3,35 sterline, con stop loss fissato a livello 3,235 pounds, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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