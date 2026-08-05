Milano 10:35
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Dow Jones 4-ago
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Londra 10:34
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Analisi Tecnica: CHF/USD del 4/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 4/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Franco rosso crociato contro USD, che in chiusura evidenzia un timido -0,07%.

Lo status tecnico di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,8102. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,8127, mentre il primo supporto è stimato a 0,8077.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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