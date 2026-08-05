Milano 10:35
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Dow Jones 4-ago
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Londra 10:34
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Analisi Tecnica: EUR/USD del 4/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 4/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,1547. Primo supporto visto a 1,1511. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,1492.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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