Analisi Tecnica: EUR/YEN del 4/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto
Piccolo spunto rialzista per il cambio Euro / Yen, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,58%.
Il quadro di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 182,254. Primo supporto individuato a 181,182. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 183,325.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)