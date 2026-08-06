Analisi Tecnica: indice DAX del 5/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Frazionale ribasso per il principale indice di Francoforte, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,29%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del DAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26.348,4. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25.758,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 26.938,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)