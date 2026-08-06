Milano 9:36
53.831 +0,72%
Nasdaq 5-ago
29.488 0,00%
Dow Jones 5-ago
54.349 +0,49%
Londra 9:36
10.912 +0,22%
26.161 +0,13%

Analisi Tecnica: indice DAX del 5/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 5/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto

Frazionale ribasso per il principale indice di Francoforte, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,29%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del DAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26.348,4. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25.758,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 26.938,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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