Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 5/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Sessione moderatamente positiva quella del 5 agosto, per il principale indice della Borsa di Londra, che termina gli scambi in salita a 10.925,9.
Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE 100 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 10.929,6. Rischio di discesa fino a 10.890 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 10.969,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)