Milano 11-ago
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Nasdaq 11-ago
29.525 -0,33%
Dow Jones 11-ago
53.792 -0,34%
Londra 11-ago
10.844 -0,17%
Francoforte 11-ago
26.391 +0,26%

Analisi Tecnica: indice DAX del 10/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 10/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto

Sostanzialmente invariata la seduta per il principale indice di Francoforte, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Allo stato attuale lo scenario di breve del DAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26.389,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26.192,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 26.587,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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