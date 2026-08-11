Analisi Tecnica: indice DAX del 10/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto
Sostanzialmente invariata la seduta per il principale indice di Francoforte, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Allo stato attuale lo scenario di breve del DAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26.389,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26.192,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 26.587,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)