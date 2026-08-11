Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 10/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta di indice spagnolo, che in chiusura evidenzia un timido -0,01%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 20.227,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 20.070,9. L'equilibrata forza rialzista di IBEX 35 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 20.384,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)