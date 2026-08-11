Milano 11-ago
0 0,00%
Nasdaq 11-ago
29.525 -0,33%
Dow Jones 11-ago
53.792 -0,34%
Londra 11-ago
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Francoforte 11-ago
26.391 +0,26%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 10/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 10/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta di indice spagnolo, che in chiusura evidenzia un timido -0,01%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 20.227,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 20.070,9. L'equilibrata forza rialzista di IBEX 35 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 20.384,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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