Analisi Tecnica: USD/YEN del 10/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto
Seduta vivace per il cross americano contro Yen, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,98%.
Lo status tecnico di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 159,772. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 161,322, mentre il primo supporto è stimato a 158,223.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)