Francoforte: rosso per Lanxess

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia chimica tedesca , che mostra un decremento del 2,05%.



L'andamento di Lanxess nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società che produce prodotti chimici e polimeri . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 16,52 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 16,07. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 15,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```