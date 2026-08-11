New York: brillante l'andamento di Caterpillar
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gigante delle macchine movimento terra, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,53%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Caterpillar rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 849,1 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 866,3. Il peggioramento di Caterpillar è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 839,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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