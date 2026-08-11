New York: brillante l'andamento di Caterpillar

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gigante delle macchine movimento terra , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,53%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Caterpillar rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 849,1 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 866,3. Il peggioramento di Caterpillar è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 839,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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