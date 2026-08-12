Analisi Tecnica: indice DAX dell'11/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto
Moderatamente al rialzo la prestazione del principale indice di Francoforte, che chiude con una variazione percentuale dello 0,26%.
L'esame di breve periodo del DAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26.479,8 e primo supporto individuato a 26.214,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 26.744,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)