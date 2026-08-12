Milano 17:35
53.699 -0,01%
Nasdaq 20:38
29.807 +0,95%
Dow Jones 20:38
53.819 +0,05%
Londra 17:35
10.833 -0,10%
Francoforte 17:35
26.331 -0,23%

Analisi Tecnica: indice DAX dell'11/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX dell'11/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Moderatamente al rialzo la prestazione del principale indice di Francoforte, che chiude con una variazione percentuale dello 0,26%.

L'esame di breve periodo del DAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26.479,8 e primo supporto individuato a 26.214,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 26.744,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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