Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'11/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto
Lieve ribasso per il maggiore indice americano, che chiude in flessione dello 0,32%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'S&P 500. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 7.753,9. Primo supporto a 7.706,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 7.684,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)