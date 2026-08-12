Milano 17:35
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Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'11/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'11/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Lieve ribasso per il maggiore indice americano, che chiude in flessione dello 0,32%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'S&P 500. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 7.753,9. Primo supporto a 7.706,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 7.684,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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