New York: allunga il passo Coherent

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,62%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Coherent mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,26%, rispetto a +0,2% dell' indice del basket statunitense ).





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Coherent restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 367,5 USD. Il supporto più immediato è stimato a 345,8. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 331,4, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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