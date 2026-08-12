New York: preme sull'acceleratore Marvell Technology

(Teleborsa) - Brilla il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che passa di mano con un aumento del 5,05%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Marvell Technology rispetto all'indice di riferimento.





La situazione di medio periodo di Marvell Technology resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 226,6 USD. Supporto visto a quota 219,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 233,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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