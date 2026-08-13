Milano 12:23
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Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 12/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 12/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

Sessione moderatamente positiva quella del 12 agosto, per il Nasdaq Composite, che termina gli scambi in salita a 26.588,5.

Lo status tecnico di breve periodo del Nasdaq Composite mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 26.736,6. Rischio di eventuale correzione fino al target 26.394,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 27.078,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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