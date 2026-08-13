Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 12/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Ribasso composto e controllato per l'indice svizzero, che archivia la sessione in flessione dello 0,86% sui valori precedenti.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 14.572,3. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 14.388,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 14.326,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)