Francoforte: risultato positivo per Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Bene Carl Zeiss Meditec , con un rialzo dell'1,88%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Carl Zeiss Meditec mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,33%, rispetto a -0,18% del MDAX ).





Le implicazioni di medio periodo di Carl Zeiss Meditec confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 30,82 Euro con primo supporto visto a 29,62. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 28,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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