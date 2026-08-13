Francoforte: risultato positivo per Carl Zeiss Meditec
(Teleborsa) - Bene Carl Zeiss Meditec, con un rialzo dell'1,88%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Carl Zeiss Meditec mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,33%, rispetto a -0,18% del MDAX).
Le implicazioni di medio periodo di Carl Zeiss Meditec confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 30,82 Euro con primo supporto visto a 29,62. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 28,86.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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