New York: amplia l'ascesa Seagate Technology
(Teleborsa) - Protagonista l'azienda americana attiva nel settore storage, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,53%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Seagate Technology più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 948 USD. Possibile una discesa fino al bottom 874,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1.021,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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