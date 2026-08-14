Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 13/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto
Sostanzialmente invariata la seduta per l'indice svizzero, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dello SMI (Swiss Market Index). Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 14.589,4, con il supporto più immediato individuato in area 14.405,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 14.335,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)