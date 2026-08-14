Pentagono, accordi con Boeing e RTX per potenziare produzione di componenti per intercettori missilistici

(Teleborsa) - Il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti ha siglato due accordi quadro con Boeing e RTX per incrementare la produzione di componenti chiave del missile Standard Missile-3 Block IB (SM-3 IB) e la produzione di componenti per il missile Standard Missile-3 Block IIA (SM-3 IIA).



Entrambi gli accordi rafforzeranno la produzione della serie di intercettori superficie-aria lanciati da navi, fondamentali per il sistema di difesa missilistica balistica Aegis e che costituiscono la spina dorsale della difesa missilistica navale statunitense.



"Questi accordi garantiscono ai nostri militari le munizioni di cui hanno bisogno per vincere - ha dichiarato Michael P. Duffey, Sottosegretario alla Guerra per l'Acquisizione e il Sostentamento - Stiamo stabilizzando le nostre catene di approvvigionamento, espandendo la produzione di munizioni e preparando l'intera base industriale della difesa a una condizione di guerra".



(Foto: David B. Gleason CC BY-SA 2.0)

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