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Dow Jones 14-ago
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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 16/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 16/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 agosto

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CHF, che in chiusura evidenzia un timido -0,06%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,942, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,938. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,946.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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