Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 14/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto
Modesto guadagno per il FTSE Mid Cap, che avanza di poco a +0,48%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 63.096, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 62.619. L'equilibrata forza rialzista del FTSE Mid Cap è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 63.573.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)