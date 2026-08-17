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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 14/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 14/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto

Modesto guadagno per il FTSE Mid Cap, che avanza di poco a +0,48%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 63.096, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 62.619. L'equilibrata forza rialzista del FTSE Mid Cap è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 63.573.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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