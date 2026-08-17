Milano 13:36
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Dow Jones 14-ago
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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 14/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 14/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto

Giornata fiacca per indice spagnolo, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,06%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di IBEX 35. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 20.194,6. Primo supporto a 20.137,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 20.118,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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