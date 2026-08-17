Milano 13:36
53.807 +0,42%
Nasdaq 14-ago
30.046 0,00%
Dow Jones 14-ago
0 0,00%
Londra 13:36
10.772 +0,20%
Francoforte 13:36
26.451 +0,04%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 14/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 14/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto

Giornata poco mossa per il Nasdaq Composite, che chiude la giornata del 14 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,28% rispetto alla seduta precedente.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26.873, mentre il primo supporto è stimato a 26.515,4. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 27.230,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```