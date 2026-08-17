Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 14/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto
Giornata poco mossa per il Nasdaq Composite, che chiude la giornata del 14 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,28% rispetto alla seduta precedente.
Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26.873, mentre il primo supporto è stimato a 26.515,4. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 27.230,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)