Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 14/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 agosto
Performance infelice per l'indice svizzero, che chiude la giornata del 14 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,58% rispetto alla seduta precedente.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dello SMI (Swiss Market Index). Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 14.552,7, con il supporto più immediato individuato in area 14.309,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 14.228,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)