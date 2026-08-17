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Analisi Tecnica: USD/CAD del 16/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 16/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 agosto

La giornata del 16 agosto chiude piatta per il cross USD contro "Loonie", che riporta un +0,01%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,3852. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,392. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,3829.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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